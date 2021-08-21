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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Сигма
Фастав - Сигма: обзор матча 21 августа 2021
Фастав
21.08.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Сигма
56'
R. Hruby
34'
P. Zifcak
51'
К. Данек
79'
М. Гала
85'
D. Vanecek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Сигма
Желтая карточка
M. Hlinka
85'
85'
ГОЛ! 1:4!
D. Vanecek
83'
Замена
M. Vepřek
️️️️
А. Русек
Замена
Я. Янецки
️️️️
Ш. Конде
81'
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
А. Фантис
80'
79'
ГОЛ! 1:3!
М. Гала
Пас отдал
T. Zahradníček
74'
Замена
М. Гала
️️️️
P. Zifcak
74'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
J. Matoušek
63'
Замена
D. Vanecek
️️️️
К. Данек
63'
Замена
J. Sedlak
️️️️
P. Gonzalez
Желтая карточка
Ш. Конде
62'
ГОЛ! 1:2!
R. Hruby
Пас отдал
Т. Пожнар
56'
51'
ГОЛ! 0:2!
К. Данек
Пас отдал
P. Zifcak
Замена
R. Hruby
️️️️
R. Reiter
46'
44'
Желтая карточка
Р. Брейте
Желтая карточка
В. Прохазка
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
P. Zifcak
Пас отдал
P. Gonzalez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Фастав
44
Jan Siska
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
16
J. Sedlak
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
2-3-5
88
26
Прохазка
44
Конде
0
7
19
Враштил
88
Пожнар
15
Фантис
27
1
2-5-3
7
Брейте
21
Емелка
21
Змозла
22
Пулоло
9
Данек
93
30
30
Хватал
11
9
Русек
44
Мачик
44
Конде
68
Янецки
68
Янецки
44
Конде
15
Фантис
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
15
Фантис
7
8
8
7
11
17
Гала
17
Гала
11
9
Русек
21
21
9
Русек
93
16
16
93
9
Данек
17
17
9
Данек
30
23
23
30
Остались в запасе
Фастав
Сигма
44
Jan Siska
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
Главный тренер
Богумил Паник
13
Ян Стейскал
ВР
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Фастав - Сигма
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Летна
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