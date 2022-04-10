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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Зюлте-Варегем
Шарлеруа - Зюлте-Варегем: обзор матча 10 апреля 2022
Шарлеруа
10.04.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
3'
В. Байо
16'
В. Байо
28'
I. Seck (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Зюлте-Варегем
79'
Желтая карточка
I. Seck
Замена
И. Мбенза
️️️️
Ж. Кайембе
79'
78'
Желтая карточка
O. Govea
Замена
Ю. Баджи
️️️️
В. Байо
67'
Замена
А. Голизаде
️️️️
М. Илаймахаритра
67'
64'
Замена
O. Govea
️️️️
Д. Кутеса
63'
Замена
Д. Коолс
️️️️
W. De Buyser
46'
Замена
Б. Сермо
️️️️
Ж. Домпе
46'
Замена
Л. Де Бок
️️️️
Т. Дерейк
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
I. Seck
28'
ГОЛ! 2:0!
В. Байо
Пас отдал
Р. Мориока
16'
ГОЛ! 1:0!
В. Байо
Пас отдал
А. Зорган
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Зюлте-Варегем
50
Sef van Damme
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
3-3-1-3
12
Коффи
18
Кайембе
29
Бессил
5
Кнежевич
88
Мориока
23
Илаймахаритра
8
Зорган
38
Хейманс
26
15
Байо
27
Нкуба
1-2-1-5
1
Боссут
28
Плетинкс
8
Сиссако
21
7
Кутеса
9
Гано
57
9
Фоссен
91
Домпе
2
Чиранни
18
Кайембе
7
Мбенза
7
Мбенза
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
8
Голизаде
8
Голизаде
23
Илаймахаритра
15
Байо
20
Баджи
20
Баджи
15
Байо
4
Дерейк
28
Де Бок
28
Де Бок
4
Дерейк
91
Домпе
5
Сермо
5
Сермо
91
Домпе
57
27
Коолс
27
Коолс
57
7
Кутеса
6
6
7
Кутеса
Остались в запасе
Шарлеруа
Зюлте-Варегем
21
Бингуру Камара
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
50
Sef van Damme
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Остались в запасе
50
Sef van Damme
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Шарлеруа - Зюлте-Варегем
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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