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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Серен
Стандард - Серен: обзор матча 13 марта 2022
Стандард
13.03.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Серен
55'
А. Бернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Серен
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
90'
+4
Желтая карточка
М. Сиссако
85'
80'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
А. Бернье
Замена
А. Тапсоба
️️️️
М. Кафаро
78'
Замена
А. Доннум
️️️️
Н. Раскин
74'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Бернье
Пас отдал
Ю. Мазиз
Замена
С. Амалла
️️️️
Д. Дрэгуш
46'
45'
Желтая карточка
И. Сиссе
Желтая карточка
М. Кафаро
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
15
Сами Лахссаини
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
40
Даниэль Опаре
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
22
Самюэль Бастьен
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
3
Натан Нгой
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Серен
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
4-2-1-3
30
Хенкине
27
Нкунку
20
Бокади
4
5
Сиссако
8
Павлович
43
Раскин
20
Кафаро
20
Деваэль
9
Эмон
10
Дрэгуш
3-1-4-2
30
Дитш
13
Дабила
6
Дюрестам
20
75
Сиссе
15
Лахссаини
8
17
Бернье
88
Мазиз
9
Микаутадзе
40
Опаре
10
Дрэгуш
21
Амалла
21
Амалла
10
Дрэгуш
43
Раскин
15
Доннум
15
Доннум
43
Раскин
20
Кафаро
15
Тапсоба
15
Тапсоба
20
Кафаро
17
Бернье
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
17
Бернье
Остались в запасе
Стандард
Серен
16
Арно Бодар
ВР
22
Самюэль Бастьен
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
22
Самюэль Бастьен
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Стандард - Серен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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Стандард
Серен
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2023.01.18 15:45
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2023.01.18 14:51
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2024.04.20 20:13
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