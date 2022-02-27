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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Кортрейк
Генк - Кортрейк: обзор матча 27 февраля 2022
Генк
27.02.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Кортрейк
17'
П. Онуачу
22'
Д. Пайнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Кортрейк
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Муньос
88'
Замена
А. Уаттара
️️️️
К. Торстведт
88'
82'
Замена
C. Herrmann
️️️️
М. Бадамоси
78'
Желтая карточка
M. Jonckheere
76'
Замена
L. Rougeaux
️️️️
К. Д'Хаен
76'
Замена
M. Jonckheere
️️️️
А. Палаверса
Замена
М. Трезор
️️️️
Д. Пайнтсил
73'
68'
Замена
М. Морено
️️️️
Д. Мбайо
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
П. Онуачу
22'
18'
Желтая карточка
А. Радованович
18'
Желтая карточка
К. Д'Хаен
ГОЛ! 1:0!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Ито
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Кортрейк
7
Файз Селемани
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
16
Александар Радованович
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
31
Майк Трезор
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
3-4-2-1
26
Вандевордт
15
Садик
26
Лукуми
27
Муньос
8
Хейнен
18
Юклеред
28
Пайнтсил
17
Грошовски
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
2-2-5
14
Рейнолдс
7
Селемани
26
Вандендрище
18
Палаверса
11
Мбайо
4
19
Бадамоси
9
Мессауди
31
Илич
42
Торстведт
32
Уаттара
32
Уаттара
42
Торстведт
27
Муньос
23
Пресиадо
23
Пресиадо
27
Муньос
28
Пайнтсил
31
Трезор
31
Трезор
28
Пайнтсил
30
Д'Хаен
6
6
30
Д'Хаен
18
Палаверса
20
20
18
Палаверса
19
Бадамоси
39
39
19
Бадамоси
11
Мбайо
21
Морено
21
Морено
11
Мбайо
Остались в запасе
Генк
Кортрейк
1
Тоби Лейсен
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
8
Давид Энен
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
8
Давид Энен
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Генк - Кортрейк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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