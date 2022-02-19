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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Зюлте-Варегем
Кортрейк - Зюлте-Варегем: обзор матча 19 февраля 2022
Кортрейк
19.02.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
5 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
17'
T. Sainsbury
44'
T. Sainsbury
53'
Ф. Селемани (П)
61'
М. Бадамоси
65'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Зюлте-Варегем
Замена
А. Бенчаиб
️️️️
К. Вандендрище
85'
82'
Замена
Й. Фоссен
️️️️
З. Гано
Замена
M. Jonckheere
️️️️
Б. Мессауди
82'
Замена
C. Herrmann
️️️️
М. Бадамоси
71'
Замена
Д. Энен
️️️️
Д. Мбайо
71'
Замена
L. Rougeaux
️️️️
К. Д'Хаен
71'
66'
Замена
Э. Плетинкс
️️️️
И. Думбия
ГОЛ! 5:0!
Ф. Селемани
65'
65'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Д. Де Неве
Желтая карточка
М. Бадамоси
62'
ГОЛ! 4:0!
М. Бадамоси
Пас отдал
А. Палаверса
61'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Селемани
53'
51'
Желтая карточка
А. Сиссако
46'
Замена
А. Сиссако
️️️️
Л. Виген
45'
+2
Желтая карточка
Л. Виген
ГОЛ! 2:0!
T. Sainsbury
Пас отдал
А. Радованович
44'
ГОЛ! 1:0!
T. Sainsbury
Пас отдал
Ф. Селемани
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
7
Файз Селемани
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
21
Ibrahima Seck
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
6
Omar Govea
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
2-2-5
7
Селемани
14
Рейнолдс
26
Вандендрище
18
Палаверса
4
9
Мессауди
11
Мбайо
30
Д'Хаен
16
Радованович
3-1-2-4
69
Бостин
27
Коолс
28
Де Бок
14
Де Неве
8
Думбия
21
13
Виген
91
Домпе
25
Хамфрис
4
Дерейк
9
Гано
30
Д'Хаен
6
6
30
Д'Хаен
9
Мессауди
20
20
9
Мессауди
19
Бадамоси
39
39
19
Бадамоси
26
Вандендрище
7
Бенчаиб
7
Бенчаиб
26
Вандендрище
11
Мбайо
8
Энен
8
Энен
11
Мбайо
14
Де Неве
7
Кутеса
7
Кутеса
14
Де Неве
8
Думбия
28
Плетинкс
28
Плетинкс
8
Думбия
13
Виген
8
Сиссако
8
Сиссако
13
Виген
9
Гано
9
Фоссен
9
Фоссен
9
Гано
Остались в запасе
Кортрейк
Зюлте-Варегем
8
Найел Мехсату
ЦЗ
16
Максим Деман
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
1
Сэмми Боссут
ВР
6
Omar Govea
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
8
Найел Мехсату
ЦЗ
16
Максим Деман
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
6
Omar Govea
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Кортрейк - Зюлте-Варегем
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
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