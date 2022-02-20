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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Мехелен
Антверпен - Мехелен: обзор матча 20 февраля 2022
Антверпен
20.02.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Мехелен
83'
М. Фрай
24'
У. Кюйперс
26'
Н. Сторм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Мехелен
89'
Замена
С. Гуэ
️️️️
Р. ван Дронгелен
89'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Н. Сторм
86'
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
Замена
С. Винс
️️️️
Р. Де Лат
85'
ГОЛ! 1:2!
М. Фрай
83'
73'
Замена
М. Швед
️️️️
Ж. Хайреманс
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
Р. Наингголан
72'
67'
Желтая карточка
В. Соуза
Замена
М. Саматта
️️️️
К. Миеси
61'
26'
ГОЛ! 0:2!
Н. Сторм
Пас отдал
С. Уолш
24'
ГОЛ! 0:1!
У. Кюйперс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
77
Бруни Нсимба
ЦФ
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бутез
4
Алмейда
24
Дессоле
2
Де Лат
25
Батай
80
Юсуф
38
Арун
23
Миеси
44
Наингголан
7
Баликвиша
9
Фрай
3-3-4
1
14
Уолш
55
ван Дронгелен
30
5
Соуза
17
Скофс
11
Хайреманс
99
Кюйперс
10
Сторм
5
Ван Хоренбек
28
Мрабти
2
Де Лат
23
Винс
23
Винс
2
Де Лат
23
Миеси
38
Саматта
38
Саматта
23
Миеси
44
Наингголан
19
Эггештайн
19
Эггештайн
44
Наингголан
11
Хайреманс
9
Швед
9
Швед
11
Хайреманс
55
ван Дронгелен
10
Гуэ
10
Гуэ
55
ван Дронгелен
10
Сторм
9
Энгвалль
9
Энгвалль
10
Сторм
Остались в запасе
Антверпен
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
77
Бруни Нсимба
ЦФ
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
77
Бруни Нсимба
ЦФ
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Антверпен - Мехелен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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