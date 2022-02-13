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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Стандард
Генк - Стандард: обзор матча 13 февраля 2022
Генк
13.02.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Стандард
44'
Т. Бонгонда
53'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Стандард
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
П. Онуачу
88'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Т. Бонгонда
88'
83'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
С. Амалла
81'
Желтая карточка
Р. Эмон
Желтая карточка
К. Торстведт
80'
Желтая карточка
Д. Ито
80'
Замена
Л. Ойен
️️️️
М. Трезор
75'
70'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
А. Доннум
70'
Замена
С. Бастьен
️️️️
М. Сиссако
70'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
М. Кафаро
Желтая карточка
М. МакКензи
68'
ГОЛ! 2:0!
П. Онуачу
53'
45'
Желтая карточка
С. Амалла
ГОЛ! 1:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
М. Трезор
44'
42'
Желтая карточка
М. Кафаро
Желтая карточка
П. Грошовски
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
31
Майк Трезор
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
15
Арон Доннум
ПВ
22
Александро Калю
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Люка Ойен
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
4-1-3-2
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
17
Грошовски
42
Торстведт
31
Трезор
10
Ито
30
Онуачу
10
Бонгонда
2-3-2-3
16
Бодар
5
Сиссако
20
Бокади
43
Раскин
34
Лайфис
21
Амалла
15
Доннум
20
Кафаро
9
Эмон
3
Нгой
22
Калю
10
Бонгонда
32
Уаттара
32
Уаттара
10
Бонгонда
30
Онуачу
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
30
Онуачу
31
Трезор
11
Ойен
11
Ойен
31
Трезор
15
Доннум
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
15
Доннум
5
Сиссако
22
Бастьен
22
Бастьен
5
Сиссако
21
Амалла
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
21
Амалла
20
Кафаро
15
Тапсоба
15
Тапсоба
20
Кафаро
Остались в запасе
Генк
Стандард
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Генк - Стандард
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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