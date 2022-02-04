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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Серен
Шарлеруа - Серен: обзор матча 04 февраля 2022
Шарлеруа
04.02.2022, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Серен
18'
Ж. Ван Клемпут
83'
Д. Хейманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Серен
90'
+2
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
Ж. Микаутадзе
ГОЛ! 2:0!
Д. Хейманс
83'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
В. Байо
80'
74'
Замена
М. Поти
️️️️
А. Бернье
Желтая карточка
Л. Бессил
63'
Замена
А. Голизаде
️️️️
Р. Мориока
46'
45'
+3
Желтая карточка
М. Кашбах
31'
Вторая желтая
B. Boulenger
22'
Желтая карточка
B. Boulenger
ГОЛ! 1:0!
Ж. Ван Клемпут
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Матье Кашбах
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
40
Даниэль Опаре
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Али Голизаде
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Серен
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
4-3-3
21
Камара
18
Кайембе
29
Бессил
2
Ван Клемпут
5
Кнежевич
8
Зорган
23
Илаймахаритра
88
Мориока
26
15
Байо
21
Зарури
3-1-4-2
30
Дитш
13
Дабила
20
24
75
Сиссе
6
Кашбах
8
17
Бернье
88
Мазиз
9
Микаутадзе
40
Опаре
15
Байо
38
Хейманс
38
Хейманс
15
Байо
88
Мориока
8
Голизаде
8
Голизаде
88
Мориока
17
Бернье
18
Поти
18
Поти
17
Бернье
9
Микаутадзе
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Шарлеруа
Серен
16
Didier Desprez
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
9
Антони Декотт
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
16
Didier Desprez
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
9
Антони Декотт
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Шарлеруа - Серен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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