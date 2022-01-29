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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Эйпен
Серен - Эйпен: обзор матча 29 января 2022
Серен
29.01.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Эйпен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Эйпен
90'
Желтая карточка
С. Питерс
88'
Замена
Г. Магне
️️️️
Ж. Деом
88'
Замена
M. Koné
️️️️
Т. Мюзель
Замена
М. Поти
️️️️
И. Сиссе
77'
77'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
С. Превляк
76'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
T. Alloh
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
М. Кашбах
67'
66'
Желтая карточка
Ж. Деом
46'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
Д. Эри
Замена
R. Djedje
️️️️
М. Ваге
46'
44'
Желтая карточка
J. Cools
Желтая карточка
И. Сиссе
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
8
Silas Gnaka
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
26
Jens Cools
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
14
Смаил Превляк
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Серен
28
Elias Spago
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
5
Rayan Djedje
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Эйпен
45
Яннис Константелиас
АП
15
Гари Магне
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
0
Mamadou Koné
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
3-1-4-2
30
Дитш
13
Дабила
20
13
Ваге
75
Сиссе
88
Мазиз
8
6
Кашбах
17
Бернье
40
Опаре
9
Микаутадзе
4-2-1-3
33
Нурудин
12
Агбаду
29
32
8
24
Деом
26
26
Мюзель
19
Эри
8
Питерс
14
Превляк
75
Сиссе
18
Поти
18
Поти
75
Сиссе
13
Ваге
5
5
13
Ваге
6
Кашбах
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
6
Кашбах
24
Деом
15
Магне
15
Магне
24
Деом
26
Мюзель
0
0
26
Мюзель
19
Эри
35
Ламберт
35
Ламберт
19
Эри
14
Превляк
7
Нгой
7
Нгой
14
Превляк
29
11
Н'Дри
11
Н'Дри
29
Остались в запасе
Серен
Эйпен
28
Elias Spago
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
28
Elias Spago
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Остались в запасе
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Серен - Эйпен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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Эйпен
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2024.06.18 18:08
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2024.06.18 16:50
21
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2024.04.20 20:13
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
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