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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Мехелен
Генк - Мехелен: обзор матча 16 февраля 2022
Генк
16.02.2022, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
4 : 1
Завершен
Мехелен
5'
Л. Ойен
66'
М. Садик
80'
Т. Бонгонда
86'
П. Онуачу
46'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Мехелен
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Д. Ито
87'
ГОЛ! 4:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Ито
86'
Замена
А. Уаттара
️️️️
П. Онуачу
86'
83'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
К. Мрабти
ГОЛ! 3:1!
Т. Бонгонда
80'
74'
Замена
М. Швед
️️️️
У. Кюйперс
74'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Н. Сторм
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
М. Трезор
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Садик
Пас отдал
Д. Ито
66'
Замена
К. Торстведт
️️️️
П. Грошовски
61'
46'
ГОЛ! 1:1!
У. Кюйперс
Пас отдал
К. Мрабти
46'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
L. Bijker
32'
Замена
С. Гуэ
️️️️
Ж. Хайреманс
26'
Красная карточка
T. Peyre
ГОЛ! 1:0!
Л. Ойен
Пас отдал
М. Трезор
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
23
Thibault Peyre
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
3-3-3-1
26
Вандевордт
15
Садик
26
Лукуми
23
Пресиадо
17
Грошовски
8
Хейнен
18
Юклеред
31
Трезор
11
Ойен
10
Ито
30
Онуачу
4-3-3
1
30
16
14
Уолш
23
5
Соуза
17
Скофс
11
Хайреманс
10
Сторм
28
Мрабти
99
Кюйперс
17
Грошовски
42
Торстведт
42
Торстведт
17
Грошовски
31
Трезор
10
Бонгонда
10
Бонгонда
31
Трезор
30
Онуачу
32
Уаттара
32
Уаттара
30
Онуачу
10
Ито
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
10
Ито
99
Кюйперс
9
Швед
9
Швед
99
Кюйперс
11
Хайреманс
10
Гуэ
10
Гуэ
11
Хайреманс
16
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
16
28
Мрабти
6
6
28
Мрабти
10
Сторм
9
Энгвалль
9
Энгвалль
10
Сторм
Остались в запасе
Генк
Мехелен
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Генк - Мехелен
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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