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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Серен
Мехелен - Серен: обзор матча 27 декабря 2021
Мехелен
27.12.2021, понедельник, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Серен
58'
Ф. Дрейф
64'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Серен
Желтая карточка
J. Van Damme
90'
+1
Желтая карточка
S. Bateau
88'
Замена
O. Kaya
️️️️
Р. Скофс
79'
Замена
J. Van Damme
️️️️
Ф. Дрейф
78'
76'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
И. Сиссе
71'
Желтая карточка
И. Сиссе
Замена
J. Vanlerberghe
️️️️
С. Гуэ
65'
ГОЛ! 2:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
Н. Сторм
64'
Желтая карточка
L. Bijker
61'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
Ж. Хайреманс
60'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дрейф
Пас отдал
I. Swers
58'
Желтая карточка
Р. Скофс
22'
20'
Желтая карточка
Ю. Мазиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
2
Iebe Swers
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
70
Марсони Самбу
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Мехелен
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Серен
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
4-4-2
1
2
8
16
23
5
Соуза
11
Хайреманс
17
Скофс
10
Гуэ
10
Сторм
9
Дрейф
2-1-5-2
30
Дитш
4
Дель Фабро
20
75
Сиссе
70
Самбу
15
Лахссаини
8
18
Поти
88
Мазиз
9
Микаутадзе
30
Джаллоу
10
Гуэ
30
30
10
Гуэ
17
Скофс
8
8
17
Скофс
9
Дрейф
13
13
9
Дрейф
11
Хайреманс
99
Кюйперс
99
Кюйперс
11
Хайреманс
75
Сиссе
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
75
Сиссе
Остались в запасе
Мехелен
Серен
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Остались в запасе
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Мехелен - Серен
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
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