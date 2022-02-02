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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Антверпен
Кортрейк - Антверпен: обзор матча 02 февраля 2022
Кортрейк
02.02.2022, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Антверпен
18'
М. Саматта
90+1'
П. Геркенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Антверпен
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
П. Геркенс
Пас отдал
Й. Эггештайн
90'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Саматта
76'
Замена
П. Геркенс
️️️️
А. Юсуф
Желтая карточка
К. Д'Хаен
71'
65'
Замена
Ф. Арун
️️️️
М. Баликвиша
59'
Желтая карточка
Д. Дессоле
Желтая карточка
В. Торп
57'
46'
Замена
Д. Алмейда
️️️️
М. Фрай
Замена
C. Herrmann
️️️️
L. Rougeaux
41'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Саматта
Пас отдал
Р. Наингголан
10'
Красная карточка
Б. Верстате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
9
Биллал Мессауди
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
2-4-5
6
7
Селемани
20
37
Кадри
18
Палаверса
29
Торп
31
Илич
14
30
Д'Хаен
19
Бадамоси
9
Мессауди
4-1-2-1-2
1
Бутез
24
Дессоле
2
Де Лат
3
Энгелс
23
Винс
80
Юсуф
44
Наингголан
4
Верстате
7
Баликвиша
38
Саматта
9
Фрай
6
39
39
6
9
Фрай
4
Алмейда
4
Алмейда
9
Фрай
7
Баликвиша
38
Арун
38
Арун
7
Баликвиша
80
Юсуф
18
Геркенс
18
Геркенс
80
Юсуф
38
Саматта
19
Эггештайн
19
Эггештайн
38
Саматта
Остались в запасе
Кортрейк
Антверпен
28
Joris Delle
ВР
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Кортрейк - Антверпен
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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