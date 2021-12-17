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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Кортрейк
Серен - Кортрейк: обзор матча 17 декабря 2021
Серен
17.12.2021, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Кортрейк
54'
А. Палаверса
59'
Ф. Селемани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серен - Кортрейк
85'
Желтая карточка
М. Фикселлес
79'
Желтая карточка
К. Вандендрище
62'
Желтая карточка
Д. Мбайо
Замена
А. Бернье
️️️️
Д. Дель Фабро
60'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Селемани
Желтая карточка
B. Boulenger
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Палаверса
Пас отдал
К. Д'Хаен
46'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
М. Морено
Желтая карточка
Д. Дель Фабро
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
70
Марсони Самбу
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Кортрейк
26
Кевин Вандендрище
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Серен
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
3-1-4-2
30
Дитш
20
4
Дель Фабро
24
75
Сиссе
88
Мазиз
8
18
Поти
70
Самбу
9
Микаутадзе
30
Джаллоу
3-5
26
Вандендрище
18
Палаверса
37
Кадри
31
Илич
7
Селемани
21
Морено
30
Д'Хаен
16
Радованович
4
Дель Фабро
17
Бернье
17
Бернье
4
Дель Фабро
21
Морено
11
Мбайо
11
Мбайо
21
Морено
Остались в запасе
Серен
Кортрейк
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Серен - Кортрейк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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