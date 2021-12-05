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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Генк
Мехелен - Генк: обзор матча 05 декабря 2021
Мехелен
05.12.2021, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Генк
50'
Н. Сторм
43'
Т. Бонгонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Генк
Желтая карточка
К. Мрабти
90'
+4
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
I. De Camargo
87'
Замена
I. Swers
️️️️
Н. Сторм
86'
80'
Замена
М. Трезор
️️️️
Б. Хейнен
72'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Д. Пайнтсил
65'
Замена
Д. Ито
️️️️
Л. Ойен
65'
Замена
Д. Муньос
️️️️
А. Пресиадо
Замена
Y. Thoelen
️️️️
М. Швед
64'
Красная карточка
G. Coucke
62'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сторм
Пас отдал
С. Уолш
50'
46'
Замена
Д. Лукуми
️️️️
К. Куэста
43'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Д. Пайнтсил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
10
Igor De Camargo
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
11
Люка Ойен
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
40
Dirk Asare
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Генк
1
Вик Шамбаре
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
31
Майк Трезор
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
4-2-1-3
1
14
Уолш
8
23
16
10
Гуэ
5
Соуза
9
Швед
28
Мрабти
10
Сторм
10
4-3-3
26
Вандевордт
23
Пресиадо
3
МакКензи
46
Куэста
3
Артеага
17
Грошовски
28
Пайнтсил
8
Хейнен
10
Бонгонда
11
Ойен
42
Торстведт
10
Сторм
2
2
10
Сторм
10
9
Энгвалль
9
Энгвалль
10
9
Швед
15
15
9
Швед
11
Ойен
10
Ито
10
Ито
11
Ойен
46
Куэста
26
Лукуми
26
Лукуми
46
Куэста
23
Пресиадо
27
Муньос
27
Муньос
23
Пресиадо
8
Хейнен
31
Трезор
31
Трезор
8
Хейнен
28
Пайнтсил
30
Онуачу
30
Онуачу
28
Пайнтсил
Остались в запасе
Мехелен
Генк
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
40
Dirk Asare
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Вик Шамбаре
ВР
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
40
Dirk Asare
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Вик Шамбаре
ВР
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Мехелен - Генк
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
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