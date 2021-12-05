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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Шарлеруа
Стандард - Шарлеруа: обзор матча 05 декабря 2021
Стандард
05.12.2021, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Шарлеруа
22'
Ш. Николсон
38'
С. Кнежевич
57'
Ш. Николсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Шарлеруа
84'
Замена
G. Gillet
️️️️
М. Илаймахаритра
79'
Желтая карточка
А. Зорган
Желтая карточка
У. Сике
76'
Желтая карточка
Г. Цимирот
73'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
72'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
К. Фай
69'
Замена
Клаусс
️️️️
Д. Мюлека
62'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
А. Доннум
62'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
С. Бастьен
61'
57'
ГОЛ! 0:3!
Ш. Николсон
Пас отдал
А. Голизаде
Желтая карточка
К. Лайфис
45'
+1
41'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
Желтая карточка
А. Доннум
41'
38'
ГОЛ! 0:2!
С. Кнежевич
Желтая карточка
М. Лестьенн
33'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Николсон
Желтая карточка
С. Бастьен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
41
Уго Сике
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Адем Зорган
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
3-3-1-3
16
Бодар
3
Дюсенн
19
Фай
20
Бокади
34
Лайфис
43
Раскин
22
Бастьен
15
Доннум
11
Мюлека
17
Лестьенн
41
Сике
4-3-3
12
Коффи
25
Андреу
29
Бессил
5
Кнежевич
18
Кайембе
38
Чачуа
88
Мориока
23
Илаймахаритра
8
Голизаде
11
Николсон
8
Зорган
19
Фай
27
Нкунку
27
Нкунку
19
Фай
15
Доннум
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
15
Доннум
22
Бастьен
59
Цимирот
59
Цимирот
22
Бастьен
11
Мюлека
99
Клаусс
99
Клаусс
11
Мюлека
23
Илаймахаритра
30
30
23
Илаймахаритра
Остались в запасе
Стандард
Шарлеруа
30
Лоран Хенкине
ВР
8
Дамьян Павлович
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
16
Didier Desprez
ВР
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
8
Дамьян Павлович
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Остались в запасе
16
Didier Desprez
ВР
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Стандард - Шарлеруа
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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