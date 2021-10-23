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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Зюлте-Варегем
Мехелен - Зюлте-Варегем: обзор матча 23 октября 2021
Мехелен
23.10.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
5'
У. Кюйперс
7'
С. Уолш
10'
З. Гано
16'
А. Сиссако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Зюлте-Варегем
90'
+2
Замена
А. Фадера
️️️️
Д. Кутеса
Замена
O. Kaya
️️️️
С. Гуэ
86'
Замена
I. De Camargo
️️️️
У. Кюйперс
84'
Замена
М. Швед
️️️️
Н. Сторм
70'
41'
Желтая карточка
К. Хамфрис
40'
Желтая карточка
I. Seck
16'
ГОЛ! 2:2!
А. Сиссако
Пас отдал
Ж. Домпе
10'
ГОЛ! 2:1!
З. Гано
Пас отдал
Ж. Домпе
ГОЛ! 2:0!
С. Уолш
Пас отдал
К. Мрабти
7'
ГОЛ! 1:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
Р. Скофс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
21
Ibrahima Seck
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
39
Алие Фадера
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
4-4-2
1
30
8
14
Уолш
16
5
Соуза
10
Гуэ
17
Скофс
28
Мрабти
10
Сторм
99
Кюйперс
2-2-1-5
1
Боссут
28
Де Бок
28
Плетинкс
21
8
Сиссако
7
Кутеса
25
Хамфрис
9
Гано
2
Чиранни
91
Домпе
9
Фоссен
10
Сторм
9
Швед
9
Швед
10
Сторм
10
Гуэ
8
8
10
Гуэ
99
Кюйперс
10
10
99
Кюйперс
7
Кутеса
39
Фадера
39
Фадера
7
Кутеса
Остались в запасе
Мехелен
Зюлте-Варегем
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
57
Wout De Buyser
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
57
Wout De Buyser
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Мехелен - Зюлте-Варегем
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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Мехелен
Зюлте-Варегем
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
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33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
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2019.07.19 07:25
3
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2018.06.06 18:29
2
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
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2021.09.21 09:28
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