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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Антверпен
Зюлте-Варегем - Антверпен: обзор матча 16 октября 2021
Зюлте-Варегем
16.10.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Антверпен
58'
З. Гано
67'
Д. Кутеса
19'
М. Бенсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Антверпен
Желтая карточка
А. Фадера
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
К. Миеси
Замена
D. Hubert
️️️️
I. Seck
90'
Замена
А. Фадера
️️️️
З. Гано
84'
Желтая карточка
З. Гано
72'
69'
Замена
К. Миеси
️️️️
В. Фишер
69'
Замена
Ф. Арун
️️️️
А. Юсуф
ГОЛ! 2:1!
Д. Кутеса
Пас отдал
А. Сиссако
67'
61'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Баликвиша
ГОЛ! 1:1!
З. Гано
Пас отдал
Ж. Домпе
58'
Замена
Ж. Домпе
️️️️
Б. Срарфи
46'
40'
Замена
Й. Батай
️️️️
А. Бута
29'
Желтая карточка
А. Юсуф
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенсон
Пас отдал
В. Фишер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
21
Ibrahima Seck
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
80
Альхассан Юсуф
ЦФ
7
Мишель Баликвиша
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
13
Лассе Виген
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
2-2-1-5
1
Боссут
28
Де Бок
28
Плетинкс
21
8
Сиссако
7
Кутеса
25
Хамфрис
9
Фоссен
9
Гано
19
Срарфи
2
Чиранни
4-1-1-4
1
Бутез
20
Бута
4
Алмейда
24
Дессоле
2
Де Лат
4
Верстате
14
Бенсон
9
Фрай
7
Фишер
7
Баликвиша
80
Юсуф
9
Гано
39
Фадера
39
Фадера
9
Гано
21
6
6
21
19
Срарфи
91
Домпе
91
Домпе
19
Срарфи
20
Бута
25
Батай
25
Батай
20
Бута
80
Юсуф
38
Арун
38
Арун
80
Юсуф
7
Фишер
23
Миеси
23
Миеси
7
Фишер
7
Баликвиша
38
Саматта
38
Саматта
7
Баликвиша
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Антверпен
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
13
Лассе Виген
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
13
Лассе Виген
ЦП
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Зюлте-Варегем - Антверпен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
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Зюлте-Варегем
Антверпен
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27 мая
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1
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5
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2024.07.06 19:02
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3
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2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
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