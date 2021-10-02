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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Шарлеруа
Кортрейк - Шарлеруа: обзор матча 02 октября 2021
Кортрейк
02.10.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Шарлеруа
45'
Ф. Селемани (П)
73'
Р. Алиуи
64'
Ш. Николсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Шарлеруа
ГОЛ! 2:1!
Р. Алиуи
73'
71'
Замена
Л. Бессил
️️️️
С. Кнежевич
Замена
Р. Алиуи
️️️️
П. Хабиб Гуйе
70'
64'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Николсон
Пас отдал
Р. Мориока
46'
Желтая карточка
С. Кнежевич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Селемани
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
26
Кевин Вандендрище
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
11
Шамар Николсон
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
2
Мартин Васински
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
3-5
26
Вандендрище
18
Палаверса
19
Фикселлес
4
31
Илич
20
Деваэль
16
Радованович
77
Гуйе
4-3-2
12
Коффи
25
Андреу
5
Кнежевич
2
Ван Клемпут
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
88
Мориока
38
Чачуа
21
Зарури
11
Николсон
77
Гуйе
7
Алиуи
7
Алиуи
77
Гуйе
5
Кнежевич
29
Бессил
29
Бессил
5
Кнежевич
Зорган
8
Голизаде
8
Голизаде
Зорган
Остались в запасе
Кортрейк
Шарлеруа
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Didier Desprez
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Остались в запасе
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Didier Desprez
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Кортрейк - Шарлеруа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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