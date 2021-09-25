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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Кортрейк
Зюлте-Варегем - Кортрейк: обзор матча 25 сентября 2021
Зюлте-Варегем
25.09.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Кортрейк
84'
Э. Плетинкс
86'
Й. Фоссен (П)
57'
П. Хабиб Гуйе
71'
E. Ocansey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Кортрейк
Желтая карточка
Л. Виген
90'
+5
Желтая карточка
Б. Срарфи
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Й. Фоссен
86'
ГОЛ! 1:2!
Э. Плетинкс
Пас отдал
Ж. Домпе
84'
84'
Замена
M. Jonckheere
️️️️
М. Фикселлес
83'
Желтая карточка
К. Д'Хаен
71'
ГОЛ! 0:2!
E. Ocansey
70'
Замена
E. Ocansey
️️️️
Р. Алиуи
69'
Замена
В. Торп
️️️️
М. Морено
Замена
И. Думбия
️️️️
Ф. Бойя
67'
Желтая карточка
З. Гано
63'
Замена
Л. Виген
️️️️
D. Hubert
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
П. Хабиб Гуйе
24'
Желтая карточка
М. Фикселлес
Желтая карточка
D. Hubert
22'
Желтая карточка
К. Хамфрис
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
34
Франк Бойя
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Кортрейк
19
Матиас Фикселлес
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
7
Файз Селемани
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
21
Ibrahima Seck
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
20
Michiel Jonckheere
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
33
Eric Ocansey
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
1-1-1-5
69
Бостин
28
Плетинкс
34
Бойя
7
Кутеса
19
Срарфи
9
Фоссен
9
Гано
91
Домпе
6
3-5
19
Фикселлес
18
Палаверса
26
Вандендрище
77
Гуйе
31
Илич
20
Деваэль
4
7
Алиуи
34
Бойя
8
Думбия
8
Думбия
34
Бойя
6
13
Виген
13
Виген
6
19
Фикселлес
20
20
19
Фикселлес
21
Морено
29
Торп
29
Торп
21
Морено
7
Алиуи
33
33
7
Алиуи
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Кортрейк
1
Сэмми Боссут
ВР
21
Ibrahima Seck
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
28
Joris Delle
ВР
37
Абделькахар Кадри
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
21
Ibrahima Seck
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
37
Абделькахар Кадри
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Зюлте-Варегем - Кортрейк
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
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Кортрейк
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1
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2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
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