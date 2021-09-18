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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Беерсхот
Остенде - Беерсхот: обзор матча 18 сентября 2021
Остенде
18.09.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Беерсхот
5'
М. Гейе (П)
7'
Б. Капон
66'
А. Амаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Беерсхот
Замена
З. Медли
️️️️
M. D'Arpino
90'
+2
89'
Желтая карточка
Т. де Смет
Желтая карточка
M. Kvasina
89'
Желтая карточка
Т. Эмброуз
87'
82'
Замена
Т. де Смет
️️️️
P. Bourdin
Замена
В. Косьелло
️️️️
Н. Бацнер
79'
78'
Замена
М. Кайседо
️️️️
И. Кулибали
Замена
M. Kvasina
️️️️
М. Гейе
72'
ГОЛ! 3:0!
А. Амаде
Пас отдал
Т. Эмброуз
66'
Желтая карточка
Т. Ндика Матам
56'
Желтая карточка
А. Амаде
52'
46'
Замена
Р. Вака
️️️️
F. Frans
ГОЛ! 2:0!
Б. Капон
7'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гейе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
3
Антон Танге
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Беерсхот
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
3
Pierre Bourdin
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
Остенде
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
11
Рамиро Вака
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
38
Феми Серики
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
1-1-5
27
Капон
14
Амаде
10
Роша
28
Хуберт
68
Эмброуз
29
Гейе
25
Бацнер
1-5
10
Хольцхаушер
20
Халаймия
31
4
44
55
Радич
0
4
Медли
4
Медли
0
25
Бацнер
26
Косьелло
26
Косьелло
25
Бацнер
29
Гейе
27
27
29
Гейе
48
Кулибали
25
Кайседо
25
Кайседо
48
Кулибали
3
28
де Смет
28
де Смет
3
4
11
Вака
11
Вака
4
Остались в запасе
Остенде
Беерсхот
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
0
Wouter Biebauw
ЦФ
38
Феми Серики
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Остались в запасе
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Остались в запасе
0
Wouter Biebauw
ЦФ
38
Феми Серики
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Остенде - Беерсхот
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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Остенде
Беерсхот
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
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