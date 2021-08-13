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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Антверпен
Шарлеруа - Антверпен: обзор матча 13 августа 2021
Шарлеруа
13.08.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Антверпен
38'
В. Фишер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Антверпен
Замена
М. Фалл
️️️️
А. Голизаде
90'
86'
Замена
L. Verstraete
️️️️
П. Геркенс
Замена
К. Бедья
️️️️
Ш. Николсон
84'
Желтая карточка
А. Голизаде
71'
71'
Замена
К. Миеси
️️️️
В. Фишер
66'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
М. Бенсон
46'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Фрай
42'
Желтая карточка
П. Геркенс
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Фишер
Пас отдал
А. Бута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
8
Адем Зорган
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
25
Йелле Батай
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
80
Альхассан Юсуф
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
38
Джексон Чачуа
ЦП
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
6
L. Verstraete
ЦФ
7
Мишель Баликвиша
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-2-1-4
12
Коффи
24
Дессоле
25
Андреу
2
Ван Клемпут
18
Кайембе
5
Кнежевич
88
Мориока
21
Зарури
8
Зорган
8
Голизаде
11
Николсон
3-3-1-3
1
Бутез
20
Бута
4
Сек
2
Де Лат
25
Батай
4
Верстате
18
Геркенс
14
Бенсон
9
Фрай
7
Фишер
80
Юсуф
8
Голизаде
7
Фалл
7
Фалл
8
Голизаде
11
Николсон
9
Бедья
9
Бедья
11
Николсон
7
Фишер
23
Миеси
23
Миеси
7
Фишер
18
Геркенс
6
6
18
Геркенс
14
Бенсон
7
Баликвиша
7
Баликвиша
14
Бенсон
9
Фрай
19
Эггештайн
19
Эггештайн
9
Фрай
Остались в запасе
Шарлеруа
Антверпен
40
Mateo Chiacig
ВР
38
Джексон Чачуа
ЦП
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
1
Ортвен Де Вольф
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
38
Джексон Чачуа
ЦП
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Шарлеруа - Антверпен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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