Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Генк
Кортрейк - Генк: обзор матча 07 августа 2021
Кортрейк
07.08.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Генк
18'
T. Chevalier
52'
П. Онуачу
90+2'
Д. Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Генк
90'
+4
Желтая карточка
Х. Артеага
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Муньос
Пас отдал
М. Трезор
87'
Замена
С. Дессер
️️️️
П. Онуачу
Замена
C. Herrmann
️️️️
А. Палаверса
82'
73'
Желтая карточка
К. Эйтинг
Замена
E. Ocansey
️️️️
М. Морено
66'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
T. Chevalier
66'
65'
Замена
Д. Лукуми
️️️️
М. МакКензи
Замена
Ж. Деваэль
️️️️
П. Хабиб Гуйе
57'
Желтая карточка
L. Rougeaux
55'
52'
ГОЛ! 1:1!
П. Онуачу
Пас отдал
М. Трезор
50'
Желтая карточка
Б. Хейнен
46'
Замена
М. Трезор
️️️️
Д. Ито
ГОЛ! 1:0!
T. Chevalier
Пас отдал
L. Rougeaux
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
31
Марко Илич
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
0
Teddy Chevalier
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
18
Нихад Муякич
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
31
Майк Трезор
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
1-2-5
6
26
Вандендрище
18
Палаверса
7
Селемани
4
Дерейк
30
Д'Хаен
21
Морено
77
Гуйе
4-1-1-3-1
26
Вандевордт
27
Муньос
3
МакКензи
46
Куэста
3
Артеага
6
Эйтинг
8
Хейнен
10
Бонгонда
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
0
19
Фикселлес
19
Фикселлес
0
18
Палаверса
39
39
18
Палаверса
77
Гуйе
20
Деваэль
20
Деваэль
77
Гуйе
21
Морено
33
33
21
Морено
3
МакКензи
26
Лукуми
26
Лукуми
3
МакКензи
10
Ито
31
Трезор
31
Трезор
10
Ито
30
Онуачу
9
Дессер
9
Дессер
30
Онуачу
Остались в запасе
Кортрейк
Генк
28
Joris Delle
ВР
18
Нихад Муякич
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
18
Нихад Муякич
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Кортрейк - Генк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
Новости команд
Все
Кортрейк
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+