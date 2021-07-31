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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Мехелен
Серен - Мехелен: обзор матча 31 июля 2021
Серен
31.07.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Мехелен
14'
М. Муандилмаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серен - Мехелен
Замена
F. D'Onofrio
️️️️
А. Джаллоу
90'
+3
90'
+2
Замена
O. Kaya
️️️️
К. Мрабти
Желтая карточка
T. Pierrot
89'
Замена
R. Djedje
️️️️
И. Сиссе
80'
75'
Желтая карточка
Г. Энгвалль
75'
Замена
I. Swers
️️️️
L. Bijker
Замена
T. Pierrot
️️️️
М. Поти
75'
Желтая карточка
И. Сиссе
69'
61'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Ф. Дрейф
61'
Замена
Н. Сторм
️️️️
Ж. Хайреманс
55'
Желтая карточка
Р. Скофс
45'
+1
Желтая карточка
С. Уолш
ГОЛ! 1:0!
М. Муандилмаджи
Пас отдал
Ю. Мазиз
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серен
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
29
Bassim Boukteb
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
61
Zakaria Silini
ЦФ
Мехелен
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
3-1-4-2
30
Дитш
4
24
20
75
Сиссе
88
Мазиз
18
Поти
8
17
Бернье
30
Джаллоу
99
Муандилмаджи
3-5-2
1
16
30
14
Уолш
10
Гуэ
17
Скофс
11
Хайреманс
28
Мрабти
5
Соуза
99
Кюйперс
9
Дрейф
30
Джаллоу
37
37
30
Джаллоу
75
Сиссе
5
5
75
Сиссе
18
Поти
6
6
18
Поти
16
2
2
16
28
Мрабти
8
8
28
Мрабти
11
Хайреманс
10
Сторм
10
Сторм
11
Хайреманс
9
Дрейф
9
Энгвалль
9
Энгвалль
9
Дрейф
Остались в запасе
Серен
Мехелен
6
Матье Кашбах
ЦП
29
Bassim Boukteb
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
61
Zakaria Silini
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
6
Матье Кашбах
ЦП
29
Bassim Boukteb
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
61
Zakaria Silini
ЦФ
Остались в запасе
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Серен - Мехелен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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2019.07.19 07:25
3
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
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2018.06.06 18:29
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