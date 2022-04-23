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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Астон Вилла
Лестер - Астон Вилла: обзор матча 23 апреля 2022
Лестер
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Астон Вилла
90'
+5
Желтая карточка
Л. Бэйли
90'
+4
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
А. Перес
️️️️
Ю. Тилеманс
86'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Лукман
80'
79'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Д. Мэддисон
75'
72'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
71'
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
65'
Желтая карточка
Н. Менди
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
21
Тимоти Кастань
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Томми О'Райли
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
21
Кастань
3
Фофана
2
Сеюнджу
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
6
Менди
10
Мэддисон
27
Дака
11
Лукман
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
15
Янг
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Коутиньо
11
Уоткинс
17
Бэйли
11
Лукман
11
Барнс
11
Барнс
11
Лукман
18
Тилеманс
22
Перес
22
Перес
18
Тилеманс
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
41
Рэмзи
6
Накамба
6
Накамба
41
Рэмзи
11
Коутиньо
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Коутиньо
Остались в запасе
Лестер
Астон Вилла
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Томми О'Райли
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Томми О'Райли
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Лестер - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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