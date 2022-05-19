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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Лестер
Челси - Лестер: обзор матча 19 мая 2022
Челси
19.05.2022, четверг, 22:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
34'
М. Алонсо
6'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Лестер
Желтая карточка
Жоржиньо
85'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Р. Лукаку
78'
78'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Варди
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Н. Канте
72'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
К. Пулишич
72'
Желтая карточка
А. Рюдигер
66'
64'
Желтая карточка
Д. Эванс
63'
Замена
Х. Барнс
️️️️
К. Ихеначо
Желтая карточка
Р. Лукаку
59'
Желтая карточка
Н. Канте
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Алонсо
Пас отдал
Р. Джеймс
34'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Менди
27
Чалоба
22
Рюдигер
3
Силва
3
Алонсо
91
Канте
24
Джеймс
21
Жоржиньо
11
Пулишич
22
Зиеш
9
Лукаку
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
3
Фофана
35
Эванс
12
Амарти
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
33
Томас
6
Менди
10
Мэддисон
9
Варди
17
Ихеначо
11
Пулишич
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
11
Пулишич
91
Канте
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
91
Канте
9
Лукаку
29
Хаверц
29
Хаверц
9
Лукаку
17
Ихеначо
11
Барнс
11
Барнс
17
Ихеначо
9
Варди
22
Перес
22
Перес
9
Варди
Остались в запасе
Челси
Лестер
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Томас Тухель
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Челси - Лестер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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