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Эвертон - Тоттенхэм

07.11.2021, Воскресенье, 17:00 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Премьер-лига, 11 тур Эвертон - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
32 тур
16 апреля, пятница 22:00 Эвертон 2:2 Тоттенхэм
1 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Англия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
10 февраля, среда 23:15 Эвертон 5:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
33 тур
6 июля, понедельник 22:00 Тоттенхэм 1:0 Эвертон
11 тур
3 ноября, воскресенье 19:30 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 2:2 Эвертон
18 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:6 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
13 января, суббота 20:30 Тоттенхэм 4:0 Эвертон
4 тур
9 сентября, суббота 17:00 Эвертон 0:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 3:2 Эвертон
1 тур
13 августа, суббота 17:00 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
3 января, воскресенье 19:00 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
4 тур
29 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Эвертон 0:1 Тоттенхэм
13 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
9 февраля, воскресенье 17:30 Тоттенхэм 1:0 Эвертон
10 тур
3 ноября, воскресенье 17:30 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
7 апреля, воскресенье 17:05 Тоттенхэм 2:2 Эвертон
16 тур
9 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
28 тур
10 марта, суббота 21:30 Эвертон 1:0 Тоттенхэм
1 тур
11 января, среда 23:45 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 23:00 Эвертон 2:1 Тоттенхэм
9 тур
23 октября, суббота 15:45 Тоттенхэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 2:1 Эвертон
15 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
27 октября, вторник 23:00 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
9 мая, суббота 18:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
15 тур
30 ноября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
24 тур
30 января, среда 23:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
2 тур
14 августа, вторник 23:00 Тоттенхэм 1:3 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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