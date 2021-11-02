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Вулверхэмптон - Эвертон

01.11.2021, Понедельник, 23:00 мск Вулверхэмптон, стадион Мулинекс Англия. Премьер-лига, 10 тур Вулверхэмптон - Эвертон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
37 тур
19 мая, среда 20:00 Эвертон 1:0 Вулверхэмптон
18 тур
12 января, вторник 23:15 Вулверхэмптон 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
35 тур
12 июля, воскресенье 14:00 Вулверхэмптон 3:0 Эвертон
4 тур
1 сентября, воскресенье 16:00 Эвертон 3:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
2 февраля, суббота 18:00 Эвертон 1:3 Вулверхэмптон
1 тур
11 августа, суббота 19:30 Вулверхэмптон 2:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Вулверхэмптон 0:0 Эвертон
12 тур
19 ноября, суббота 19:00 Эвертон 2:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
32 тур
9 апреля, суббота 15:45 Вулверхэмптон 0:3 Эвертон
2 тур
21 августа, суббота 18:00 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
32 тур
27 марта, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:0 Эвертон
9 тур
17 октября, суббота 18:00 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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    Рейтинг: +1728

    Benifacto 2 ноября 2021, 04:30

    портУгалиЯ-англия__)))))

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