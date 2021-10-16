Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 октября 2021
Лестер
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
31'
Ю. Тилеманс
78'
Д. Сеюнджу
83'
Д. Варди
90+1'
П. Дака
19'
М. Гринвуд
82'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 4:2!
П. Дака
90'
+1
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Д. Эванс
88'
86'
Желтая карточка
П. Погба
85'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
ГОЛ! 3:2!
Д. Варди
Пас отдал
А. Перес
83'
82'
ГОЛ! 2:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
В. Линделеф
80'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Гринвуд
80'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Н. Матич
ГОЛ! 2:1!
Д. Сеюнджу
Пас отдал
А. Перес
78'
Замена
П. Дака
️️️️
К. Ихеначо
77'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Мэддисон
73'
65'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Санчо
52'
Желтая карточка
В. Линделеф
ГОЛ! 1:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
К. Ихеначо
31'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
34
Сумаре
21
Кастань
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
17
Ихеначо
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Роналду
35
Эванс
23
Вестергор
23
Вестергор
35
Эванс
10
Мэддисон
22
Перес
22
Перес
10
Мэддисон
17
Ихеначо
27
Дака
27
Дака
17
Ихеначо
18
Матич
8
Мактоминей
8
Мактоминей
18
Матич
19
Санчо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Санчо
11
Гринвуд
77
Лингард
77
Лингард
11
Гринвуд
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Манчестер Юнайтед
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+