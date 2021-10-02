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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Арсенал
Брайтон - Арсенал: обзор матча 02 октября 2021
Брайтон
02.10.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Т. Парти
90'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Б. Сака
Замена
С. Мач
️️️️
П. Гросс
84'
Желтая карточка
Й. Велтман
82'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Я. Модер
78'
Желтая карточка
Н. Мопе
74'
72'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
П. Обамеянг
63'
Замена
Н. Пепе
️️️️
М. Эдегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
7
Солли Мач
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-2-2-2-1
97
Санчес
5
Данк
33
Берн
34
Велтман
17
Кукурелья
25
Даффи
7
Модер
13
Гросс
19
Троссард
10
Лаллана
11
Мопе
4-2-3-1
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
4
Уайт
6
Габриэль
63
Тирни
18
Парти
6
Локонга
7
Сака
8
Эдегор
32
Смит-Роу
7
Обамеянг
13
Гросс
7
Мач
7
Мач
13
Гросс
7
Модер
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
7
Модер
7
Сака
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
7
Сака
7
Обамеянг
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Обамеянг
8
Эдегор
19
Пепе
19
Пепе
8
Эдегор
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брайтон - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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