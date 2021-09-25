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АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 25 сентября 2021
Челси
25.09.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
53'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
90'
+6
Желтая карточка
Р. Диаш
87'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Грилиш
87'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Ф. Фоден
Желтая карточка
А. Рюдигер
84'
81'
Замена
Р. Марез
️️️️
К. Де Брюйне
Желтая карточка
А. Кристенсен
78'
Желтая карточка
М. Алонсо
77'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Жоржиньо
76'
65'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Замена
К. Хаверц
️️️️
Н. Канте
60'
53'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Ж. Канселу
Замена
Т. Силва
️️️️
Р. Джеймс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
3-3-2-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
24
Джеймс
21
Жоржиньо
8
Ковачич
11
Вернер
9
Лукаку
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
9
Жезус
26
Де Брюйне
24
Джеймс
3
Силва
3
Силва
24
Джеймс
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
91
Канте
29
Хаверц
29
Хаверц
91
Канте
47
Фоден
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
47
Фоден
10
Грилиш
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Грилиш
26
Де Брюйне
26
Марез
26
Марез
26
Де Брюйне
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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