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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 06 ноября 2021
Динамо К
06.11.2021, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
34'
Ранжел
74'
О. Тилль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ворскла
90'
Замена
A. Codjovi
️️️️
Ранжел
85'
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
N. Yakubu
Желтая карточка
Витиньо
81'
80'
Вторая желтая
Д. Кравчук
78'
Желтая карточка
Д. Кравчук
Желтая карточка
Н. Шапаренко
76'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Тилль
68'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
Д. Пуцлин
Замена
Витиньо
️️️️
К. де Пена
55'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Э. Рамирес
46'
Желтая карточка
С. Сидорчук
45'
39'
Желтая карточка
Ранжел
34'
ГОЛ! 0:1!
Ранжел
Пас отдал
О. Тилль
Желтая карточка
И. Забарный
33'
31'
Желтая карточка
Д. Пуцлин
18'
Желтая карточка
Й. Тамм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Ранжел
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
4-3-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
20
Караваев
6
Забарный
18
Тымчик
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Сидорчук
14
де Пена
11
Цыганков
24
Рамирес
3-2-3-2
31
Ризнык
44
Пердута
25
13
Яворский
14
Кане
5
Тамм
17
Чеснаков
6
Пуцлин
18
Тилль
7
Степанюк
99
Ранжел
24
Рамирес
19
Гармаш
19
Гармаш
24
Рамирес
14
де Пена
28
Витиньо
28
Витиньо
14
де Пена
25
77
Кушниренко
77
Кушниренко
25
99
Ранжел
65
65
99
Ранжел
6
Пуцлин
21
Кравчук
21
Кравчук
6
Пуцлин
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
7
Беньямин Вербич
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
77
Павел Исенко
ВР
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
7
Беньямин Вербич
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Динамо К - Ворскла
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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