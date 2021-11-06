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Материалы

Динамо - Ворскла

06.11.2021, Суббота, 18:00 мск Украина. Премьер-лига, 14 тур Динамо - Ворскла
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
1 мая, суббота 19:30 Ворскла 1:5 Динамо
11 тур
28 ноября, суббота 18:00 Динамо 2:0 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
22 февраля, суббота 18:00 Динамо 2:1 Ворскла
8 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Ворскла 0:5 Динамо
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
12 тур
20 октября, суббота 17:00 Ворскла 0:1 Динамо
1 тур
25 июля, среда 19:00 Динамо 1:0 Ворскла
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
29 тур
29 апреля, воскресенье 19:30 Ворскла 0:1 Динамо
24 тур
18 марта, воскресенье 20:30 Динамо 4:0 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 20:30 Динамо 2:1 Ворскла
4 тур
6 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 0:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 15:00 Ворскла 2:2 Динамо
6 тур
27 августа, суббота 19:30 Динамо 0:2 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
23 тур
24 апреля, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Ворскла
10 тур
4 октября, воскресенье 19:30 Ворскла 0:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
14 тур
30 ноября, воскресенье 20:30 Ворскла 0:3 Динамо
1 тур
27 июля, воскресенье 20:00 Динамо 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Ворскла
11 тур
29 сентября, воскресенье 20:00 Ворскла 2:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Ворскла
6 тур
18 августа, суббота 19:30 Ворскла 1:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
14 апреля, суббота 18:30 Динамо 3:0 Ворскла
12 тур
2 октября, воскресенье 19:30 Ворскла 1:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Динамо 2:0 Ворскла
6 тур
14 августа, суббота 20:00 Ворскла 3:1 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
20 тур
13 марта, суббота 16:00 Динамо 1:0 Ворскла
5 тур
23 августа, воскресенье 20:00 Ворскла 1:1 Динамо
Суперкубок Украины 2009
Финал,
11 июля, суббота 21:45 Динамо 0:0
(4:2)п		 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
19 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Динамо 4:1 Ворскла
4 тур
9 августа, суббота 20:00 Ворскла 2:2 Динамо
Чемпионат Украины (2007/2008)
29 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Динамо 2:1 Ворскла
14 тур
27 октября, суббота 17:00 Ворскла 0:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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