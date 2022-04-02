Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Торпедо
Оренбург - Торпедо: обзор матча 02 апреля 2022
Оренбург
02.04.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
49'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Торпедо
84'
Желтая карточка
А. Калмыков
81'
Замена
️️️️
И. Лебеденко
Замена
️️️️
А. Миронов
74'
74'
Замена
А. Калмыков
️️️️
А. Самсонов
70'
Желтая карточка
А. Самсонов
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Д. Фамейе
63'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Стаматов
63'
Желтая карточка
А. Миронов
50'
ГОЛ! 1:0!
В. Обухов
49'
46'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
В. Адаев
43'
Вторая желтая
И. Енин
33'
Желтая карточка
И. Енин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
3-3-2-2
1
Гошев
15
Эктов
30
Стаматов
3
Гойкович
2
Полуяхтов
8
Аюпов
12
Малых
8
Миронов
55
Капленко
13
Обухов
7
Фамейе
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
9
Адаев
5
Шумских
22
Кожемякин
44
Самсонов
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
28
Султонов
10
Лебеденко
10
Лаптев
30
Стаматов
2
Печенин
2
Печенин
30
Стаматов
7
Фамейе
17
Ковалев
17
Ковалев
7
Фамейе
9
Адаев
28
Прошкин
28
Прошкин
9
Адаев
44
Самсонов
90
Калмыков
90
Калмыков
44
Самсонов
Остались в запасе
Оренбург
Торпедо
1
Алексей Кеняйкин
ВР
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
20
Данил Полубояринов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Остались в запасе
20
Данил Полубояринов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Оренбург - Торпедо
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Владислав Назаров (Ставрополь)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
Торпедо
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
21 ноября
10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+