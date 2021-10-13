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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Кубань
Ротор - Кубань: обзор матча 13 октября 2021
Ротор
13.10.2021, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 3
Завершен
Кубань
45'
С. Серченков
15'
В. Алейников
66'
А. Грицаенко
70'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Кубань
90'
+2
Желтая карточка
С. Таказов
Желтая карточка
И. Бериашвили
90'
+2
80'
Желтая карточка
А. Грицаенко
72'
Замена
К. Климов
️️️️
А. Козлов
70'
ГОЛ! 1:3!
А. Козлов
Замена
И. Голосов
️️️️
О. Николаев
68'
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Грицаенко
63'
Желтая карточка
А. Гурфов
Замена
Р. Минаев
️️️️
К. Муллин
61'
59'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
А. Чуканов
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Серченков
45'
Желтая карточка
И. Мартынов
35'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Алейников
Желтая карточка
Ф. Первушин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
38
Василий Алейников
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Ротор
34
Никита Репин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
17
Ника Гиголаев
ПП
14
Тино-Свен Сушич
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
3-1-2-3-1
96
Обухов
3
Мартынов
4
Бериашвили
14
Первушин
6
Макаров
20
Школик
21
Махатадзе
11
Николаев
7
Чуканов
8
Серченков
9
Муллин
4-1-3-2
1
Нестеренко
22
Рыбин
27
Грицаенко
45
Кармаев
30
Таказов
38
Алейников
36
Гурфов
10
Петров
13
Гиголаев
32
Козлов
11
Саркисов
11
Николаев
61
Голосов
61
Голосов
11
Николаев
7
Чуканов
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
7
Чуканов
9
Муллин
77
Минаев
77
Минаев
9
Муллин
32
Козлов
90
Климов
90
Климов
32
Козлов
Остались в запасе
Ротор
Кубань
34
Никита Репин
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
1
Андрей Климович
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
17
Ника Гиголаев
ПП
14
Тино-Свен Сушич
ЦФ
Остались в запасе
34
Никита Репин
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
17
Ника Гиголаев
ПП
14
Тино-Свен Сушич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Ротор - Кубань
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
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