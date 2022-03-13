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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Силькеборг
Рандерс - Силькеборг: обзор матча 13 марта 2022
Рандерс
13.03.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Силькеборг
7'
Т. Кеинде
63'
С. Одей
90+2'
С. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Силькеборг
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
С. Йоргенсен
Пас отдал
Н. Валлис
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
С. Одей
85'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
О. Бундгор
85'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Т. Кеинде
81'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Я. Анкерсен
71'
68'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
А. Клинге
ГОЛ! 2:0!
С. Одей
Пас отдал
Я. Анкерсен
63'
55'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
А. Оггесен
Желтая карточка
С. Одей
53'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кеинде
Пас отдал
В. Хаммершой-Мистрати
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
8
Симон Пизингер
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
11
Симон Тибблинг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Силькеборг
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
3-5-1-1
30
Карльгрен
23
Бундгор
28
Гравес
15
Копплин
9
Анкерсен
10
Хаммершой-Мистрати
4
Йонсен
14
Лауэнборг
8
Пизингер
24
Кеинде
98
Одей
2-3-5
1
Ларсен
29
Карстенсен
26
Калисир
7
Валлис
6
Бринк
8
Йоргенсен
9
Хелениус
3
Сальквист
4
Энгель
19
Клинге
22
Оггесен
23
Бундгор
17
Лауридсен
17
Лауридсен
23
Бундгор
24
Кеинде
11
Тибблинг
11
Тибблинг
24
Кеинде
9
Анкерсен
20
Клюснер
20
Клюснер
9
Анкерсен
98
Одей
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
98
Одей
22
Оггесен
23
Тордарсон
23
Тордарсон
22
Оггесен
19
Клинге
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
19
Клинге
Остались в запасе
Рандерс
Силькеборг
22
Александер Нюбо
ВР
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
Остались в запасе
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Рандерс - Силькеборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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2025.06.16 23:23
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2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
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