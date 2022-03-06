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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Брондбю
Силькеборг - Брондбю: обзор матча 06 марта 2022
Силькеборг
06.03.2022, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Брондбю
86'
М. Квистгарден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Брондбю
86'
ГОЛ! 0:1!
М. Квистгарден
Пас отдал
А. Слимане
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
76'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
А. Оггесен
76'
69'
Замена
М. Греве
️️️️
С. Хедлунд
68'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
М. Дивкович
45'
Замена
К. Каппис
️️️️
К. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Силькеборг
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
2-3-5
1
Ларсен
29
Карстенсен
26
Калисир
8
Йоргенсен
6
Бринк
7
Валлис
22
Оггесен
3
Сальквист
4
Энгель
19
Клинге
9
Хелениус
3-2-2-3
1
Хермансен
5
Хеггхейм
2
Максе
24
Ростед
5
Брус
14
Менса
5
Радошевич
20
Слимане
8
Белл
15
Хедлунд
24
Дивкович
22
Оггесен
23
Тордарсон
23
Тордарсон
22
Оггесен
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
14
Менса
12
Каппис
12
Каппис
14
Менса
15
Хедлунд
17
Греве
17
Греве
15
Хедлунд
24
Дивкович
30
Квистгарден
30
Квистгарден
24
Дивкович
Остались в запасе
Силькеборг
Брондбю
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Силькеборг - Брондбю
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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