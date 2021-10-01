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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Вайле
Оденсе - Вайле: обзор матча 01 октября 2021
Оденсе
01.10.2021, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 11 тур
6 : 0
Завершен
Вайле
2'
M. Fenger
5'
М. Фрекьяер-Йенсен
8'
J. Thomasen
25'
М. Фрекьяер-Йенсен
79'
T. KlÃ¸ve
82'
Я. Бреум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Вайле
87'
Желтая карточка
Д. Колингер
84'
Замена
L. Hetemi
️️️️
A. Mucolli
ГОЛ! 6:0!
Я. Бреум
Пас отдал
T. KlÃ¸ve
82'
Замена
Т. Ибрахимагич
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
81'
Замена
Я. Бреум
️️️️
J. Thomasen
80'
ГОЛ! 5:0!
T. KlÃ¸ve
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
79'
78'
Замена
Херон
️️️️
В. Давидсен
Замена
M. Lieder
️️️️
Б. Кадрии
73'
71'
Желтая карточка
М. Джеймс
Желтая карточка
Э. Сабби
67'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
47'
46'
Замена
А. Понсе
️️️️
Л. Энгель
46'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
H. Hollsberg
39'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
ГОЛ! 4:0!
М. Фрекьяер-Йенсен
25'
ГОЛ! 3:0!
J. Thomasen
Пас отдал
А. Андерсен
8'
ГОЛ! 2:0!
М. Фрекьяер-Йенсен
Пас отдал
Б. Кадрии
5'
ГОЛ! 1:0!
M. Fenger
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
1
Стен Грютебуст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
20
Денис Колингер
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
Вайле
17
D. Emmanouilidis
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
4
Херон
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
2-4-4
1
3
Эстрем
6
Тверсков
21
Трандарсон
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
18
2
Микельсон
30
Андерсен
9
Кадрии
9
1-1-1-5
1
Грютебуст
3
Давидсен
7
Драмме
4
Джеймс
4
Энгель
0
10
Соуза
19
6
Эзатолахи
29
Фрекьяер-Йенсен
20
Ибрахимагич
20
Ибрахимагич
29
Фрекьяер-Йенсен
18
10
Бреум
10
Бреум
18
9
Кадрии
10
10
9
Кадрии
0
17
17
0
3
Давидсен
4
Херон
4
Херон
3
Давидсен
19
34
34
19
4
Энгель
9
Понсе
9
Понсе
4
Энгель
Остались в запасе
Оденсе
Вайле
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
0
K. Yamga
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
Остались в запасе
0
K. Yamga
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Оденсе - Вайле
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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Оденсе
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
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Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
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1
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5
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