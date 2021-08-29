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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Копенгаген
Вайле - Копенгаген: обзор матча 29 августа 2021
Вайле
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 7 тур
0 : 4
Завершен
Копенгаген
18'
Л. Лерагер
24'
П. Бьель
54'
Зека
78'
Й. Стаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Копенгаген
84'
Желтая карточка
П. Анкерсен
Замена
Л. Энгель
️️️️
А. Соуза
84'
81'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
П. Бьель
81'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
К. Дикс
81'
Замена
Л. Сингх
️️️️
В. Бевинг
78'
ГОЛ! 0:4!
Й. Стаге
Замена
️️️️
D. Emmanouilidis
74'
70'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Зека
Замена
Херон
️️️️
Т. Мельгор
58'
54'
ГОЛ! 0:3!
Зека
Замена
М. Джеймс
️️️️
С. Эзатолахи
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
П. Бьель
Пас отдал
Й. Винд
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лерагер
Желтая карточка
А. Соуза
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
7
Мухамаду Драмме
ОП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
4
Херон
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
1-1-5
3
Давидсен
17
19
30
Брунст
20
Колингер
3
Опоку
6
Эзатолахи
4-3-2-1
25
Грабара
20
Бойлесен
5
Хочолава
4
Дикс
34
Кристиансен
6
Зека
6
Стаге
21
Лерагер
16
Бьель
11
Бевинг
19
Винд
6
Эзатолахи
4
Джеймс
4
Джеймс
6
Эзатолахи
10
Соуза
4
Энгель
4
Энгель
10
Соуза
14
Мельгор
4
Херон
4
Херон
14
Мельгор
11
Бевинг
11
Сингх
11
Сингх
11
Бевинг
16
Бьель
2
Анкерсен
2
Анкерсен
16
Бьель
6
Зека
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
6
Зека
4
Дикс
19
Хойлунд
19
Хойлунд
4
Дикс
Остались в запасе
Вайле
Копенгаген
24
Tobias Jakobsen
ВР
7
Мухамаду Драмме
ОП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Марко Стаменич
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
7
Мухамаду Драмме
ОП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Марко Стаменич
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Вайле - Копенгаген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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Вайле
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