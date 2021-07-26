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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Вайле
Сендерийск - Вайле: обзор матча 26 июля 2021
Сендерийск
26.07.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Вайле
80'
V. Ekani
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Вайле
89'
Желтая карточка
В. Фагир
Замена
P. Kanstrup
️️️️
Э. Хольм
83'
ГОЛ! 1:0!
V. Ekani
80'
80'
Замена
H. Hollsberg
️️️️
A. Mucolli
80'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
А. Соуза
78'
Желтая карточка
Д. Колингер
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
J. Simonsen
77'
73'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
69'
Замена
L. Jensen
️️️️
Л. Энгель
68'
Замена
L. Hetemi
️️️️
J. Schoop
Замена
R. Hassan
️️️️
Э. Фредериксен
65'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
R. Vinderslev
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
3
Эмиль Хольм
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
0
K. Yamga
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
10
Исак Йенсен
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Вайле
40
Алексей Чернов
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
0
H. Hollsberg
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
2-4-5
3
Гартенманн
5
6
17
22
Фредериксен
29
18
20
Томас
21
18
Якобсен
3
Хольм
1-1-5
3
Давидсен
0
19
20
Колингер
15
20
6
Эзатолахи
3
Хольм
27
27
3
Хольм
6
34
Эскесен
34
Эскесен
6
22
Фредериксен
77
77
22
Фредериксен
21
23
23
21
10
Соуза
17
17
10
Соуза
19
0
0
19
4
Энгель
17
17
4
Энгель
20
34
34
20
Остались в запасе
Сендерийск
Вайле
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
10
Исак Йенсен
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
40
Алексей Чернов
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
4
Kevin Custovic
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
10
Исак Йенсен
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
4
Kevin Custovic
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Сендерийск - Вайле
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
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2025.05.27 11:05
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2025.04.19 17:06
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2025.03.31 09:46
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2025.03.18 08:23
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
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Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
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2025.04.19 17:06
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2025.03.31 09:46
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2025.03.18 08:23
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