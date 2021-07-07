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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Дания
Англия - Дания: обзор матча 07 июля 2021
Англия
07.07.2021, среда, 22:00
Чемпионат Европы, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Дания
39'
С. Кьер (АГ)
104'
Г. Кейн
30'
М. Дамсгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Дания
Замена
К. Триппьер
️️️️
Д. Грилиш
106'
105'
Замена
Й. Винд
️️️️
Я. Вестергор
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
104'
Пенальти не реализован!
Г. Кейн
104'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
М. Маунт
95'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Райс
95'
88'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Т. Делэни
79'
Замена
Й. Андерсен
️️️️
А. Кристенсен
72'
Желтая карточка
Д. Васс
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Б. Сака
69'
67'
Замена
К. Нергор
️️️️
К. Дольберг
67'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
М. Дамсгор
67'
Замена
Д. Васс
️️️️
Й. Стригер Ларсен
Желтая карточка
Г. Магуайр
49'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Кьер
Пас отдал
Б. Сака
39'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Дамсгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
19
Мэйсон Маунт
АП
7
Букайо Сака
ЛФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
3
Шоу
6
Магуайр
5
Стоунз
2
Уокер
4
Райс
14
Филлипс
10
Стерлинг
19
Маунт
7
Сака
9
Кейн
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
13
Кристенсен
3
Вестергор
4
Кьер
17
Стригер Ларсен
8
Делэни
5
Меле
23
Хейбьерг
14
Дамсгор
12
Дольберг
9
Брейтуэйт
19
Маунт
7
Фоден
7
Фоден
19
Маунт
Грилиш
12
Триппьер
12
Триппьер
Грилиш
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
7
Сака
17
Грилиш
17
Грилиш
7
Сака
3
Вестергор
19
Винд
19
Винд
3
Вестергор
17
Стригер Ларсен
18
Васс
18
Васс
17
Стригер Ларсен
13
Кристенсен
2
Андерсен
2
Андерсен
13
Кристенсен
8
Делэни
7
Йенсен
7
Йенсен
8
Делэни
12
Дольберг
15
Нергор
15
Нергор
12
Дольберг
14
Дамсгор
20
Поульсен
20
Поульсен
14
Дамсгор
Остались в запасе
Англия
Дания
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
24
Роберт Сков
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Джейдон Санчо
ПВ
Остались в запасе
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
24
Роберт Сков
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Англия - Дания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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