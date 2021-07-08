Англия - Дания

Короче понятно кто станет чемпионом с таким судейством...
|4 тур
|14 октября, среда
|21:45
|Англия
|0:1
|Дания
|2 тур
|8 сентября, вторник
|21:45
|Дания
|0:0
|Англия
Днобомдир не проводит текстовую трансляцию полуфинала ЧЕ. Лучше бесчисленные высеры заремы публиковать!
Не заслужили англичане победу в овертаймах.
если такие пендали ставить то лутше вообще не играть судья мудак
Надо бы обоснование от var услышать. пеналь даже не смотрели, потому что и судья согласен и var. когда нырял Соболев там была рука защитника на теле, это, не смотря на нырок, основание для пенальти. но ни один здравомыслящий судья без var такое бы не поставил.