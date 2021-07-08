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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
Материалы

Англия - Дания

07.07.2021, Среда, 22:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, 1/2 финала Англия - Дания
Лига наций (2020/2021), группа A2
4 тур
14 октября, среда 21:45 Англия 0:1 Дания
2 тур
8 сентября, вторник 21:45 Дания 0:0 Англия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

5 марта, среда 23:59 Англия 1:0 Дания
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 22:15 Дания 1:2 Англия
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    Рейтинг: +1460

    Mariner 8 июля 2021, 00:41

    Короче понятно кто станет чемпионом с таким судейством...

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    Рейтинг: +2995

    Валерий2705 8 июля 2021, 00:40

    Днобомдир не проводит текстовую трансляцию полуфинала ЧЕ. Лучше бесчисленные высеры заремы публиковать!

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    Рейтинг: +16

    Zhorik43 8 июля 2021, 00:37

    Стерлинг. ЧМО ЕДИНОЛИЧНОЕ!!!

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    Рейтинг: +115

    anomalist 8 июля 2021, 00:37

    Не заслужили англичане победу в овертаймах.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 8 июля 2021, 00:31

    Для датчан только стандартом решить можно.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 8 июля 2021, 00:30

    Ох, удар коварный! Жаль не реализован момент.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 8 июля 2021, 00:30

    Заколебали уже нырять англичане!

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 8 июля 2021, 00:18

    Если англичашки пройдут, то в финале болеть не за кого, что итальяшки-цыгане, что англичашки ну такое себе.

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    Рейтинг: +1046

    kosmonaft 8 июля 2021, 00:16

    если такие пендали ставить то лутше вообще не играть судья мудак

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха > kosmonaft 8 июля 2021, 00:22

    Надо бы обоснование от var услышать. пеналь даже не смотрели, потому что и судья согласен и var. когда нырял Соболев там была рука защитника на теле, это, не смотря на нырок, основание для пенальти. но ни один здравомыслящий судья без var такое бы не поставил.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 8 июля 2021, 00:16

    Смазанная говнецом концовка тайма.

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