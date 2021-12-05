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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Тромсе
Сарпсборг 08 - Тромсе: обзор матча 05 декабря 2021
Сарпсборг 08
05.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
0 : 1
Завершен
Тромсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Тромсе
Желтая карточка
A. Kristiansen
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
A. Jenssen
90'
Замена
И. Амундсен
️️️️
К. Психе
76'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
М. Эбийе
Замена
Г. Молинс
️️️️
М. Майгаард
72'
Желтая карточка
Р. Мухаммед
70'
64'
Замена
Л. Нильсен
️️️️
A. Örn Arnarson
Желтая карточка
М. Майгаард
62'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
62'
43'
Желтая карточка
Э. Китолано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
27
Дарио Канаджижа
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сарпсборг 08
10
Гильермо Молинс
ЦП
14
Amadou Camara
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
Тромсе
12
Simon Thomas
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
1-5
27
Канаджижа
7
20
Майгаард
10
Линдсет
16
32
Вихне
1-1-5
28
Психе
17
Китолано
23
Вестерлунд
20
Эбийе
2
11
Йенссен
5
Опсал
20
Майгаард
10
Молинс
10
Молинс
20
Майгаард
7
10
Мухаммед
10
Мухаммед
7
28
Психе
38
Амундсен
38
Амундсен
28
Психе
2
25
Нильсен
25
Нильсен
2
17
17
20
Эбийе
11
Эспейор
11
Эспейор
20
Эбийе
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Тромсе
14
Amadou Camara
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
14
Amadou Camara
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Тромсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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