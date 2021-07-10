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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Хаугесунд
Мьёндален - Хаугесунд: обзор матча 10 июля 2021
Мьёндален
10.07.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
3 : 0
Завершен
Хаугесунд
20'
M. Ovenstad
77'
M. Nakkim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Хаугесунд
Замена
M. Bækken
️️️️
O. Amund Sveen
79'
ГОЛ! 2:0!
M. Nakkim
77'
Замена
C. Gauseth
️️️️
S. Aasmundsen
74'
Замена
J. Solberg
️️️️
Н. Вальстад
74'
69'
Замена
М. Санде
️️️️
К. Вельде
Желтая карточка
Н. Вальстад
46'
Замена
F. Brustad
️️️️
Л. Ольден Ларсен
46'
46'
Замена
И. Ваджи
️️️️
Б. Лейте
Желтая карточка
I. Twum
28'
27'
Желтая карточка
С. Лизет
ГОЛ! 1:0!
M. Ovenstad
Пас отдал
Л. Ольден Ларсен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
11
Николас Вальстад
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
25
Алиун Ндур
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мьёндален
11
Alfred Scriven
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Хаугесунд
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
1-1-5
11
Вальстад
7
Ларсен
17
20
18
22
33
4-1-1-2-2
1
Селвик
23
Педерсен
16
Хансен
2
Теркильдсен
3
Деслер
18
Кригард
16
Лейте
99
Вельде
25
Ндур
23
Лизет
12
33
11
11
33
11
Вальстад
6
6
11
Вальстад
22
19
19
22
7
Ларсен
8
8
7
Ларсен
99
Вельде
27
Санде
27
Санде
99
Вельде
16
Лейте
25
Ваджи
25
Ваджи
16
Лейте
Остались в запасе
Мьёндален
Хаугесунд
11
Alfred Scriven
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
32
Frank Stople
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ПВ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
11
Alfred Scriven
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Остались в запасе
32
Frank Stople
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ПВ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Мьёндален - Хаугесунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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2022.02.09 20:09
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