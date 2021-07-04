Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Тромсе
Хаугесунд - Тромсе: обзор матча 04 июля 2021
Хаугесунд
04.07.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
3 : 0
Завершен
Тромсе
30'
А. Ндур
69'
П. Теркильдсен
78'
С. Лизет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Тромсе
Замена
M. Tjoland
️️️️
С. Лизет
90'
Замена
М. Санде
️️️️
А. Ндур
88'
82'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
D. Berntsen
Замена
Ф. Кнудсен
️️️️
U. Tillung Fredriksen
80'
ГОЛ! 3:0!
С. Лизет
Пас отдал
П. Теркильдсен
78'
72'
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
A. Örn Arnarson
70'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
F. Winther
ГОЛ! 2:0!
П. Теркильдсен
Пас отдал
К. Вельде
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Ндур
Пас отдал
А. Столас
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Сондре Лизет
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Хаугесунд
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
39
Mathias Tjoland
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Тромсе
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Селвик
23
Столас
16
Хансен
2
Теркильдсен
3
Деслер
18
Кригард
16
Лейте
99
Вельде
25
Ндур
12
23
Лизет
3-2-5
28
Карлстрем
14
Тотланд
38
Амундсен
11
Антонсен
11
Йенссен
5
Опсал
5
20
Эбийе
17
6
2
25
Ндур
27
Санде
27
Санде
25
Ндур
23
Лизет
39
39
23
Лизет
12
3
Кнудсен
3
Кнудсен
12
2
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
2
6
23
Норхейм
23
Норхейм
6
17
29
29
17
Остались в запасе
Хаугесунд
Тромсе
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Хаугесунд - Тромсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
Все
Хаугесунд
Тромсе
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+