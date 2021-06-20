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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Стремсгодсет
Мьёндален - Стремсгодсет: обзор матча 20 июня 2021
Мьёндален
20.06.2021, воскресенье, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 1
Завершен
Стремсгодсет
58'
M. Ovenstad
67'
Х. Стеневик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Стремсгодсет
Замена
J. Solberg
️️️️
O. Amund Sveen
86'
Замена
S. Lalle Ibrahim
️️️️
B. Stokke
86'
Желтая карточка
S. Aasmundsen
85'
81'
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
Л. Вильсвик
Замена
F. Brustad
️️️️
M. Ovenstad
75'
Замена
T. Brochmann
️️️️
Л. Ольден Ларсен
75'
67'
ГОЛ! 1:1!
Х. Стеневик
ГОЛ! 1:0!
M. Ovenstad
58'
44'
Желтая карточка
N. Gunnarsson
37'
Желтая карточка
М. Мава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
11
Николас Вальстад
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
4
William Sell
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Мьёндален
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
1-1-5
11
Вальстад
7
Ларсен
33
20
22
11
15
2-2-1-5
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
9
Фрайдей
14
Мава
20
Майгаард
21
23
20
22
22
20
7
Ларсен
7
7
7
Ларсен
22
6
6
22
17
8
8
17
26
Вильсвик
18
Ипалибо
18
Ипалибо
26
Вильсвик
Остались в запасе
Мьёндален
Стремсгодсет
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Мьёндален - Стремсгодсет
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
Новости команд
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Стремсгодсет
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
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1
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2019.02.05 15:12
2
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8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
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2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
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