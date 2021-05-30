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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Сарпсборг 08
Тромсе - Сарпсборг 08: обзор матча 30 мая 2021
Тромсе
30.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
0 : 2
Завершен
Сарпсборг 08
12'
И. Коне (П)
24'
Д. Линдсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Сарпсборг 08
90'
+5
Замена
Э. Вихне
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
90'
+3
Желтая карточка
A. Kristiansen
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
К. Антонсен
90'
+1
79'
Замена
B. Kantie Karamoko
️️️️
Б. Утвик
69'
Желтая карточка
S. Bojang
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
М. Эбийе
69'
Замена
F. Winther
️️️️
D. Berntsen
69'
61'
Замена
М. Офкир
️️️️
E. Palsson
61'
Замена
С. Скалевик
️️️️
И. Коне
49'
Желтая карточка
J. Thomassen
40'
Желтая карточка
Б. Утвик
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. Линдсет
Красная карточка
A. Jenssen
12'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Коне
Желтая карточка
Р. Йенссен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
11
Рубен Йенссен
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
5
Anders Jenssen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Тромсе
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
6
Felix Winther
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
18
Феликс Мичел
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
10
Emir Derviskadic
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
3-3-1-3
28
Карлстрем
11
Антонсен
38
Амундсен
14
Тотланд
25
Нильсен
17
Китолано
11
Йенссен
94
Миккельсен
20
Эбийе
17
5
3-1-5
3
Наэсс
4
Утвик
6
Дюрестам
10
Линдсет
16
5
2
7
6
17
6
6
17
11
Антонсен
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
11
Антонсен
20
Эбийе
29
29
20
Эбийе
4
Утвик
3
3
4
Утвик
7
32
Вихне
32
Вихне
7
6
11
Офкир
11
Офкир
6
28
Коне
15
Скалевик
15
Скалевик
28
Коне
Остались в запасе
Тромсе
Сарпсборг 08
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
10
Emir Derviskadic
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
18
Феликс Мичел
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
10
Emir Derviskadic
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
18
Феликс Мичел
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Тромсе - Сарпсборг 08
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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