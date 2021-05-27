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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Тромсе
Стремсгодсет - Тромсе: обзор матча 27 мая 2021
Стремсгодсет
27.05.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 1
Завершен
Тромсе
72'
Й. Хове
38'
Э. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Тромсе
Замена
A. Rosendal Nyhagen
️️️️
Г. Штенгель
90'
+1
85'
Желтая карточка
F. Winther
ГОЛ! 1:1!
Й. Хове
72'
71'
Замена
F. Winther
️️️️
D. Berntsen
71'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
М. Эбийе
70'
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
Л. Нильсен
60'
Желтая карточка
Л. Нильсен
Замена
М. Мава
️️️️
Ф. Фрайдей
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Э. Китолано
Пас отдал
Р. Йенссен
Желтая карточка
Х. Стеневик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
11
Рубен Йенссен
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
Тромсе
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
32
Mats Trige
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
2-2-3-3
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
8
Хове
10
Штенгель
25
Ингимундарсон
8
Гулликсен
18
Стеневик
9
Фрайдей
20
Майгаард
23
3-3-1-3
28
Карлстрем
14
Тотланд
38
Амундсен
11
Антонсен
11
Йенссен
17
Китолано
25
Нильсен
94
Миккельсен
17
5
20
Эбийе
9
Фрайдей
14
Мава
14
Мава
9
Фрайдей
10
Штенгель
80
80
10
Штенгель
25
Нильсен
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
25
Нильсен
17
6
6
17
20
Эбийе
29
29
20
Эбийе
Остались в запасе
Стремсгодсет
Тромсе
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
21
Prosper Mendy
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
32
Mats Trige
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
21
Prosper Mendy
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Остались в запасе
32
Mats Trige
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Стремсгодсет - Тромсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
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Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
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