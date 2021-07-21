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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Лиллестрем
Стабек - Лиллестрем: обзор матча 21 июля 2021
Стабек
21.07.2021, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
2 : 3
Завершен
Лиллестрем
55'
О. Валакер Эдвардсен
77'
Г. Гельмуйден
9'
И. Мэттью
66'
Л. Ольсен
71'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Лиллестрем
Желтая карточка
Г. Гельмуйден
89'
82'
Желтая карточка
Ф. Крогстад
82'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Л. Ольсен
Замена
S. Skytte
️️️️
T. Lumanza
79'
ГОЛ! 2:3!
Г. Гельмуйден
77'
71'
ГОЛ! 1:3!
Л. Ольсен
Пас отдал
Ф. Крогстад
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
А. Нуса
67'
66'
ГОЛ! 1:2!
Л. Ольсен
Пас отдал
D. Gustafsson
Желтая карточка
J. Moe
60'
ГОЛ! 1:1!
О. Валакер Эдвардсен
55'
Замена
M. Solheim
️️️️
Н. Йенссен
46'
18'
Замена
У. Матисен
️️️️
Т. Свендсен
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Мэттью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
67
Tortol Lumanza
ЦП
3
Стурла Оттесен
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
20
Ветле Драгснес
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Стабек
9
Херолинд Шала
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
Лиллестрем
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
2-1-5
12
Сандберг
3
18
67
24
Костадинов
17
20
Эдвардсен
7
Сольбаккен
7
Нуса
1-5
23
Осен
4
Кнудсен
4
Гарнас
2
Рангер
5
Огбу
18
Мэттью
67
2
2
67
7
Нуса
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
7
Нуса
5
Йенссен
5
5
5
Йенссен
10
Ольсен
14
Брюнес
14
Брюнес
10
Ольсен
23
Свендсен
14
Матисен
14
Матисен
23
Свендсен
Остались в запасе
Стабек
Лиллестрем
9
Херолинд Шала
ЦП
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
9
Херолинд Шала
ЦП
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
Остались в запасе
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Стабек - Лиллестрем
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
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