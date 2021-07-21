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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Мьёндален
Сарпсборг 08 - Мьёндален: обзор матча 21 июля 2021
Сарпсборг 08
21.07.2021, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
1 : 1
Завершен
Мьёндален
90+8'
J. Thomassen
2'
S. Solholm Johansen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Мьёндален
ГОЛ! 1:1!
J. Thomassen
90'
+8
Желтая карточка
И. Коне
84'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Д. Линдсет
81'
Замена
E. Palsson
️️️️
А. Салетрос
80'
69'
Замена
I. Twum
️️️️
C. Gauseth
69'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
F. Brustad
61'
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
M. Ovenstad
Замена
И. Коне
️️️️
К. Опсет
54'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
М. Офкир
54'
53'
Желтая карточка
J. Solberg
Замена
Э. Вихне
️️️️
M. Odegaard
45'
20'
Желтая карточка
S. Aasmundsen
2'
ГОЛ! 0:1!
S. Solholm Johansen
Пас отдал
C. Gauseth
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мьёндален
1
Sosha Makani
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Сарпсборг 08
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
Мьёндален
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
1-5
6
Салетрос
11
Офкир
34
10
Линдсет
22
Опсет
16
5
33
26
4
15
11
Вальстад
11
Офкир
7
7
11
Офкир
22
Опсет
28
Коне
28
Коне
22
Опсет
10
Линдсет
15
Скалевик
15
Скалевик
10
Линдсет
6
Салетрос
6
6
6
Салетрос
5
32
Вихне
32
Вихне
5
17
22
22
17
8
7
Ларсен
7
Ларсен
8
11
18
18
11
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Мьёндален
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Мьёндален
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Мьёндален
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
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