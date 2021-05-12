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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Рейнджерс
Ливингстон - Рейнджерс: обзор матча 12 мая 2021
Ливингстон
12.05.2021, среда, 20:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 4 тур
0 : 3
Завершен
Рейнджерс
42'
Д. Тавернье (П)
57'
Р. Кент
83'
Я. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Рейнджерс
86'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Я. Хаджи
Замена
E. Ambrose
️️️️
Д. Фицуотер
85'
84'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Кент
83'
ГОЛ! 0:3!
Я. Хаджи
Пас отдал
С. Иттен
80'
Замена
С. Иттен
️️️️
К. Руф
80'
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Морелос
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
C. Sibbald
61'
Замена
M. Bartley
️️️️
Д. Холт
60'
Замена
J. Kabia
️️️️
J. Mullin
60'
57'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кент
Пас отдал
А. Морелос
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тавернье
Желтая карточка
М. Стриек
41'
Желтая карточка
С. Питтман
31'
30'
Желтая карточка
А. Морелос
23'
Желтая карточка
Д. Симпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ОП
2
Ники Девлин
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Ливингстон
4
Alan Lithgow
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
6
Marvin Bartley
ЦП
9
Jaze Kabia
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
12
Julien Serrano
ЦФ
40
Gary Maley
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
4-1-4-1
1
Стриек
3
Лонгридж
10
5
5
Фицуотер
28
Диани
2
Девлин
8
Холт
8
Питтман
14
9
3-3-2-2
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Голдсон
6
Симпсон
18
Камара
10
Дэвис
18
Арибо
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
7
Руф
14
9
9
14
5
Фицуотер
0
0
5
Фицуотер
10
4
МакМиллан
4
МакМиллан
10
8
Холт
6
6
8
Холт
77
Кент
11
Райт
11
Райт
77
Кент
10
Хаджи
21
Стюарт
21
Стюарт
10
Хаджи
9
Морелос
9
Дефо
9
Дефо
9
Морелос
7
Руф
10
Иттен
10
Иттен
7
Руф
Остались в запасе
Ливингстон
Рейнджерс
99
Matej Poplatnik
ЦФ
14
Алан Форрест
ЛВ
12
Julien Serrano
ЦФ
40
Gary Maley
ЦФ
4
Alan Lithgow
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
38
Леон Кинг
ЦЗ
1
Аллан МакГрегор
ВР
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
99
Matej Poplatnik
ЦФ
14
Алан Форрест
ЛВ
12
Julien Serrano
ЦФ
40
Gary Maley
ЦФ
4
Alan Lithgow
ЦЗ
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
1
Аллан МакГрегор
ВР
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Ливингстон - Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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